Osmaniye'deki DEAŞ operasyonda yakalan 3 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'deki DEAŞ operasyonda yakalan 3 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Osmaniye'deki DEAŞ operasyonda yakalan 3 zanlı serbest bırakıldı

6 saat önce

Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'deki DEAŞ operasyonda yakalan 3 zanlı serbest bırakıldı, System.String[]

Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonla dün gözaltına alınan Suriye uyruklu İ.E, R.Y. ve O.E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverildi.

Dün düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalanmış, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulmuştu.

Jandarma, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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