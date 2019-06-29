Son Dakika Haberleri: Osmaniye'deki DEAŞ operasyonları
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Osmaniye'deki DEAŞ operasyonları

1 saat önce

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda yakalanan 11 zanlı tutuklandı.

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Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda yakalanan 11 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen ve 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu şüpheliler C.İ, İ.E, L.E, U.I, M.I, E.T, M.A, A.H, I.I, E.N. ve V.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:03 Kaynak: AA
Osmaniye, Güncel
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