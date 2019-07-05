Osmaniye'deki DEAŞ operasyonu
1 saat önce
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:32 Kaynak: AA
'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, terör örgütü DEAŞ adına Suriye
'de silahlı faaliyetlerde bulundukları öne sürülen 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardıdan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri savcılıkça serbest bırakıldı.
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