Son Dakika Haberleri: Osmaniye'deki DEAŞ operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Osmaniye'deki DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'deki DEAŞ operasyonu, System.String[]
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı faaliyetlerde bulundukları öne sürülen 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardıdan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri savcılıkça serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:32 Kaynak: AA
emniyet müdürlüğü, osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor AK Parti'nin kurucusu Şener'den, yeni parti kuracakları konuşulan Babacan ve Davutoğlu'na uyarı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 12:45:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'deki DEAŞ operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]