Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

6 saat önce

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla dün gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.M ve J.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Suriye'de silahlı eylemlere katıldıkları, örgütün sözde emirleri arasında yer aldıkları öne sürülen Suriye uyruklu şüphelilere yönelik operasyon düzenlenmiş, 3 şüpheliyi yakalanmıştı.

Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Osmaniye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'dan ortak devriye açıklaması: Türkiye olmadan yapıldı
Son dakika: Rusya duyurdu: Suriye, 172 kişiyi taşıyan yolcu uçağına ateş açtı Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 23:58:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]