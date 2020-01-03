Osmaniye'deki DEAŞ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'deki DEAŞ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Osmaniye'deki DEAŞ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'deki DEAŞ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik faaliyette bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu 8 şahıs belirlendi. A.E., İ.M., H.E., Y.H., M.A., A.A., E.T.H.İ. ve M.A. isimli şüpheliler 31 Aralık tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alındı.


Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

FLAŞ
Düziçi Belediyesi ilçeye giren araçlardan "ayak bastı" parası alıyor İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı Türkiye'de bir günde soba nedeniyle 5 kişi öldü! Renksiz, tatsız, kokusuz ölüm

Son Dakika Haberleri
22:50 BAE'den Türkiye'ye küstah Libya sözleri: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz - Son Dakika Haber
22:31 Türkiye'de bir günde soba nedeniyle 5 kişi öldü! Renksiz, tatsız, kokusuz ölüm - Son Dakika Haber
22:22 Koyun otlatma cinayetinde anne ve kızı tutuklandı - Son Dakika Haber
22:19 3. Dünya Savaşı İhtimali Tüm Dünyada Caps Konusu Oldu İşte 14 İngilizce Memes - Son Dakika Haber
22:17 Paris'te bıçaklı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 22:57:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'deki DEAŞ şüphelisi 8 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]