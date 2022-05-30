OSMANİYE-OSMANİYE'DEKİ EV YANGININDA 4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

OSMANİYE'de iki katlı binanın alt katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1551 Sokak'taki iki katlı binanın alt katındaki dairede çıktı. Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Evde bulunan 4'ü çocuk 5 kişi, vatandaşlar tarafından dışarı çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uzman itfaiye erleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Polisin yangınla iligili soruşturması devam ediyor.