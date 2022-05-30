OSMANİYE-OSMANİYE'DEKİ EV YANGININDA 4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

OSMANİYE-OSMANİYE'DEKİ EV YANGININDA 4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

30.05.2022 01:03

OSMANİYE'de iki katlı binanın alt katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

OSMANİYE'de iki katlı binanın alt katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1551 Sokak'taki iki katlı binanın alt katındaki dairede çıktı. Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Evde bulunan 4'ü çocuk 5 kişi, vatandaşlar tarafından dışarı çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen 4'ü çocuk 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uzman itfaiye erleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Polisin yangınla iligili soruşturması devam ediyor.

OSMANİYE-OSMANİYE'DEKİ EV YANGININDA 4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
OSMANİYE-OSMANİYE'DEKİ EV YANGININDA 4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
OSMANİYE-OSMANİYE'DEKİ EV YANGININDA 4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
OSMANİYE-OSMANİYE'DEKİ EV YANGININDA 4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
OSMANİYE-OSMANİYE'DEKİ EV YANGININDA 4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
OSMANİYE-OSMANİYE'DEKİ EV YANGININDA 4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
OSMANİYE-OSMANİYE'DEKİ EV YANGININDA 4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
OSMANİYE-OSMANİYE'DEKİ EV YANGININDA 4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

YORUMLAR
500
Evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi Evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi Düzce'de evin çatı katında başlayan yangında 3 kadın dumandan etkilendi Düzce'de evin çatı katında başlayan yangında 3 kadın dumandan etkilendi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OSMANİYE-OSMANİYE'DEKİ EV YANGININDA 4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 01:26:25. #1.13#
SON DAKİKA: OSMANİYE-OSMANİYE'DEKİ EV YANGININDA 4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement