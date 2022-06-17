Osmaniye'deki ev yangınında alevler pencereden fışkırdı - Son Dakika
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Osmaniye'deki ev yangınında alevler pencereden fışkırdı

17.06.2022 00:18
Osmaniye'deki ev yangınında alevler pencereden fışkırdı

Osmaniye'de bir evde çıkan yangında pencerelerden yükselen alevler yangının boyutunu gözler önüne sererken evde kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Osmaniye'de bir evde çıkan yangında pencerelerden yükselen alevler yangının boyutunu gözler önüne sererken evde kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Yangın, merkeze bağlı Mevlana Mahallesi 17111 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. isimli vatandaşa ait olan ev gece saatlerinde nedeni bilinmeyen durumdan dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede ev alevlere teslim olurken komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesiyle yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının başlatıldığı ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan gecenin karanlığında evin penceresinden yükselen alevler yangının boyutunu gözler önüne serdi. Evin boş olması facianın önüne geçerken polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Osmaniye'deki ev yangınında alevler pencereden fışkırdı
Osmaniye'deki ev yangınında alevler pencereden fışkırdı
Osmaniye'deki ev yangınında alevler pencereden fışkırdı
Osmaniye'deki ev yangınında alevler pencereden fışkırdı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'deki ev yangınında alevler pencereden fışkırdı - Son Dakika

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