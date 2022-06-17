Yangın, merkeze bağlı Mevlana Mahallesi 17111 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. isimli vatandaşa ait olan ev gece saatlerinde nedeni bilinmeyen durumdan dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede ev alevlere teslim olurken komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesiyle yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının başlatıldığı ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye'deki ev yangınında alevler pencereden fışkırdı - Son Dakika

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