Son Dakika Haberleri: Osmaniye'deki orman yangını
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Osmaniye'deki orman yangını

1 saat önce

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kaypak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Osmaniye ve civar illerden bölgeye sevk edilen 5 yangın söndürme helikopteri, 30 arazöz ve 150 orman işçisinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yangının 5 hektarlık orman alanında zarara yol açtığı belirtildi.

Hasanbeyli, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:06 Kaynak: AA
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