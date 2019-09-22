Osmaniye'deki orman yangını

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kaypak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Osmaniye ve civar illerden bölgeye sevk edilen 5 yangın söndürme helikopteri, 30 arazöz ve 150 orman işçisinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yangının 5 hektarlık orman alanında zarara yol açtığı belirtildi.