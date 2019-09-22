Osmaniye'deki orman yangını
1 saat önce
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:06 Kaynak: AA
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Kaypak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Osmaniye ve civar illerden bölgeye sevk edilen 5 yangın söndürme helikopteri, 30 arazöz ve 150 orman işçisinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yangının 5 hektarlık orman alanında zarara yol açtığı belirtildi.
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