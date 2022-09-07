Yangın, Düziçi ilçesi Sabun Çayı Karasu Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şelale civarındaki ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Düziçi Orman Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına karadan müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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