Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

07.09.2022 21:15

Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldüOSMANİYE Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü

OSMANİYE Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Düziçi ilçesi Sabun Çayı Karasu Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şelale civarındaki ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Düziçi Orman Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına karadan müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Çalıntı araçla kaza yapan bir kişi yanarak can verdi Çalıntı araçla kaza yapan bir kişi yanarak can verdi
Kaynak: İHA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:05 Annesi ile fotoğrafını paylaşan milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a beğeni yağdı
20:33 Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre, Adana Demirspor'a imza attı
20:25 Mersin'deki orman yangını 13 saattir sürüyor! Alevler havanın kararmasıyla geceyi aydınlattı
20:10 Erkek arkadaşının evine gizli kamera yerleştirdi! Annesini görünce kriz geçirdi
19:47 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye övgü: Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum
19:01 Rüzgarın etkisiyle havada uçuşan paralar sahibine teslim edildi
18:45 Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı
18:33 İYİ Parti'den eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusu
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 21:15:54. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'deki orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement