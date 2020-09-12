Osmaniye'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devam eden orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Zindağan Nacar mevkisindeki ormanlık alanda dün başlayan yangına müdahale sürüyor.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen helikopterle havadan müdahale çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankı, iş makineleri, 150 orman işçisiyle müdahale edilen yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 13:43 - Kaynak: AA
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