Osmaniye'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

Osmaniye'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Farklı noktalarda devam eden yangın söndürme çalışmaları sürüyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kazamaca köyü ve Kadirli ilçesinin Karatepe köyünde iki gün önce başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken farklı noktalarda devam eden yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

İki gün önce Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde başlayan orman yangını büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde devam eden yangın kısmen kontrol altına alındı. Yine Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyü sınırına kadar ulaşan yangın köyde bulunan Türkiye'nin ilk açık hava müzesi Karatepe Aslantaş açık hava müzesinin girişine kadar ilerledi.

Osmaniye Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkililerince tedbir amaçlı müzedeki bazı eserler taşındı. Yangın Kızyusuflu köyü sınırlarında kontrol altına alındı. Yangına Türkiye'nin birçok ilinden gelen yangın söndürme ekipleri çalışmalara destek veriyor. İki yangın söndürme helikopteri ise yangına havadan müdahale ediyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.