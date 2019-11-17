Son Dakika Haberleri: Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

6 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.


Alınan bilgiye göre, Kanlıgeçit mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına 200 personel 60 arazözle müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık fıstık çamı ve kızılçam ormanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - OSMANİYE

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:08 Kaynak: İHA
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