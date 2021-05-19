Osmaniye'deki orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınında 3 hektar alan küle dönerken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi Yeşilköy Suatalan mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Havanın da rüzgarlı olması dolayısıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye hareket eden yangın söndürme ekipleri alana ulaştıklarında arazinin engebeli olması dolayısıyla yangına müdahalede güçlük yaşadı. Arazi şartlarının kötü olmasından dolayı yangına helikopterle müdahale edildi. 3 hektarlık alanın küle döndüğü yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları devam ederken jandarma ekiplerinin yangınla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - OSMANİYE