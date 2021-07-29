Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (4)

GÖZALTINDAKİ 3 KİŞİ DAHA ÖNCE TARLA AÇMAK İÇİN ORMAN YAKMIŞOsmaniye'nin Dereobası köyü Dombulu mevkisinde 9 saatte söndürülen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖZALTINDAKİ 3 KİŞİ DAHA ÖNCE TARLA AÇMAK İÇİN ORMAN YAKMIŞ Osmaniye'nin Dereobası köyü Dombulu mevkisinde 9 saatte söndürülen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu süren 40 yaşlarındaki 3 şüphelinin ise daha önce tarla açmak suçundan haklarında işlem yapıldığı ortaya çıktı. İsimleri açıklanmayan şüphelilerin ifadelerinin ardından adliye sevk edildiği bildirildi.



Osmaniye, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (4) - Son Dakika

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