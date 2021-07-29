Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (5) - Son Dakika

ALEVLER MİLLİ PARKA SIÇRADI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanı dün saran ve 21 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındıktan sonra bazı bölgelerde yeniden yükselen alevler, Karatepe Aslantaş Milli Parkı'na sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevler, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi yakınlarına da ulaştı. Müze görevlileri tarihi eserlerin güvenli bir yere taşınması için çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri de alevlerin müzeye ulaşmaması için mücadele veriyor.Aslantaş Baraj Gölü'nün yanında bulunan milli parkta turaç kuşu, karaca gibi hayvanlar ile bodur meşe, halep çamı gibi ağaç türlerinin bulunduğu öğrenildi.