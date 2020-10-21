Son dakika haber! Orman yangınında evi zarar gören öğrenciye tablet hediye edildi - Son Dakika

Son dakika haber! Orman yangınında evi zarar gören öğrenciye tablet hediye edildi
21.10.2020 15:43
Son dakika haberine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki orman yangınında evleri zarar gören ortaokul öğrencisine tablet hediye edildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki orman yangınında evleri zarar gören ortaokul öğrencisine tablet hediye edildi.
Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Yukarıçiyanlı köyünde 10 Ekim'de çıkan ve 2 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınında evleri zarar gören Yesin ailesine ziyarette bulundu.
Ortaokul öğrencisi Ali Yesin'e, Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) derslerini takip edebilmesi için tablet ve internet paketi hediye eden Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, orman yangınında zarar görenlere gerekli her türlü desteği vereceklerini söyledi.
Yesin de hediyelerden dolayı Başkan Tarhan'a teşekkür etti.
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