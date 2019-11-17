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Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyorOSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı, Kanlıgeçit mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran ve zeytinliklere sıçrayan yangına çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık 50 arazöz, 10 su tankı, 5 iş makinesi, 15 teknik eleman ve 200 işçiyle müdahale ediliyor.
Tedbir amacıyla yangı bölgesindeki bazı evlerin boşaltıldığı, söndürme çalışamalarının devam ettiği belirtildi.
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