Son Dakika Haberleri: Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyorOSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı, Kanlıgeçit mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran ve zeytinliklere sıçrayan yangına çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık 50 arazöz, 10 su tankı, 5 iş makinesi, 15 teknik eleman ve 200 işçiyle müdahale ediliyor.

Tedbir amacıyla yangı bölgesindeki bazı evlerin boşaltıldığı, söndürme çalışamalarının devam ettiği belirtildi.

Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Motosiklet çarptı, otomobil üstünden geçti! Dehşete düşüren anlar kameraya böyle yansıdı
Uzman çavuş ve eşinin katili, kayınbirader çıktı Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu! AFAD, AKUT ve jandarma genci arıyor Mardin'de 5 köpek yavrusunu çuvala koyup lağım çukuruna attılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 22:46:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]