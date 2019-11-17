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Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı, Kanlıgeçit mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle zeytinliklere sıçrayan yangına çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık 50 arazöz, 10 su tankı, 5 iş makinesi, 15 teknik eleman ve 200 işçiyle müdahale ediliyor. Tedbir amacıyla yangı bölgesindeki bazı evlerin boşaltıldığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
(İbrahim İmat/İHA)
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