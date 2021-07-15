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Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

15 Temmuz 2021 Perşembe 20:46
Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı, System.String[]

Osmaniye'de çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından salıverildi.

Osmaniye'de çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından salıverildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 3'ü Suriye uyruklu 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını, ilk tespitlere göre bu kişilerin terör bağlantısının olmadığını bildirmişti.

Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı
Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı
Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı
Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Suriye, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika


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