Son Dakika Haberleri: Osmaniye'deki Sağanak

Osmaniye'deki Sağanak

51 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 15-16 Ocak tarihlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan sel ve heyelan sonrası, Osmaniye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Osmaniye'deki Sağanak, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 15-16 Ocak tarihlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan sel ve heyelan sonrası, Osmaniye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, metrekareye ortalama 100 kilogram yağışın düştüğü sağanak sonrası, ilçeye bağlı köylerde sel ve heyelanlar yaşandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 17 Ocak'ta başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı ifade edilerek Kadirli'ye bağlı 13 köydeki 53 evin, yaşanan sel ve heyelan nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.

Tespitler neticesinde vatandaşlara yapılacak yardım miktarlarının belirlendiği aktarılan açıklamada, yaşanan afet sonrası devletin tüm kurumlarının zarar gören vatandaşların yarasını sarmak için seferber olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:55 Kaynak: AA

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