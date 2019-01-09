Osmaniye'deki Silahlı Kavga

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerine yakın iş yerini kapatırken taraflardan birinin tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan esnaf, hastanede yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerine yakın iş yerini kapatırken taraflardan birinin tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan esnaf, hastanede yaşamını yitirdi.



Gece saatlerinde 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Fahri Koç, Osmaniye'deki ilk müdahalenin ardından Adana'ya sevk edildi.



Koç, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Yüreğir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayda yaralanan 2 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü, kaçan bir şüphelinin ise polis tarafından yakalandığı öğrenildi.



Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan birinin olay yerine yakın iş yerini kapatırken taraflardan birinin tabancasından çıkan kurşun vücuduna isabet eden esnaf Fahri Koç olduğu öğrenilmişti.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Oyuncu Can Nergis'den, Ahlaksız Teklif İtirafı!

Serdar Ortaç'la Eşi Chloe Loughnan'ın, Para Yüzünden Arası Açıldı

Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim

İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı