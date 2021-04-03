Osmaniye'deki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi öldü - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Eniştesi Fevzi A. ile aralarında yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanan Güney Koç, kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Koç'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Dün, Üzümlü Mahallesi'nde, Güney Koç ile eniştesi Fevzi A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda Güney Koç tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı.
Fevzi A, polise teslim olmuştu.
Kaynak: AA
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