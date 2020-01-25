Osmaniye'deki sucuk festivali Elazığ depremi nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'deki sucuk festivali Elazığ depremi nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Osmaniye'deki sucuk festivali Elazığ depremi nedeniyle iptal edildi

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yarın düzenlenmesi planlanan 6. Sucuk Ekmek Festivali ve Karne Şenliği, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle iptal edildi.

Osmaniye'deki sucuk festivali Elazığ depremi nedeniyle iptal edildi, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yarın düzenlenmesi planlanan 6. Sucuk Ekmek Festivali ve Karne Şenliği, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle iptal edildi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, festival alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Deprem nedeniyle festival ve şenliği iptal ettiklerini belirten Tarhan, "Hazırlanan 15 bin kişilik iki ton sucuğu da Elazığ'daki depremzedelere göndererek, yaralarına merhem olmaya çalışacağız." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:46 Kaynak: AA
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