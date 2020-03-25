Osmaniye'deki trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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Osmaniye'deki trafik kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti
6 saat önce
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastanede hayatını yitirdi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastanede hayatını yitirdi.
Düziçi Çevre Yolu'nda, dün gece saatlerinde 42 CVG 95 otomobiliyle şarampole devrilen ve yaralanan Ali Düldül, Düziçi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Düldül ile aynı otomobilde bulunan ve aynı hastaneye kaldırılan 2 yaralının ise tedavisi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:04 Kaynak: AA
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