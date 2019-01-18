Son Dakika Haberleri: Osmaniye'deki Uyuşturucu Operasyonu

Osmaniye'deki Uyuşturucu Operasyonu

38 dakika önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçe merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'deki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Osmaniye'nin Düziçi ilçe merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 zanlı tutuklandı.

Düziçi İlçe ile Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen sokak satıcılarına yönelik Düziçi ve Gaziantep'te düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 22 zanlı, sağlık kontrolünün ardından Düziçi ilçe adliyesine çıkarıldı.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu temin ederek sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik geçen hafta pazartesi günü Düziçi ve Gaziantep'te operasyon düzenlenmiş, 23 ayrı adrese yapılan operasyonda 22 zanlı gözaltına alınmış, zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramada 1 adeta Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 125 mermi ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 8 paket halinde 253 gram esrar ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:47 Kaynak: AA

Düziçi, Osmaniye, 3. Sayfa
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