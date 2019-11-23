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Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
7 saat önce
Osmaniye'de uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:42 Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal edip sattıkları iddiasıyla gözaltına aldığı zanlılar B.B.K, A.K. ve D.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.B.K. ve A.K. tutuklandı, D.E. adli kontrol şartıyla salıverildi.
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alınmış, bir miktar uyuşturucu hap ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir tabanca ele geçirilmişti.
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