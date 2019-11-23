Son Dakika Haberleri: Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

7 saat önce

Osmaniye'de uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Osmaniye'de uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal edip sattıkları iddiasıyla gözaltına aldığı zanlılar B.B.K, A.K. ve D.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.B.K. ve A.K. tutuklandı, D.E. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alınmış, bir miktar uyuşturucu hap ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir tabanca ele geçirilmişti.

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:42 Kaynak: AA
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