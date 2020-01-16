Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, System.String[]

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu temin ederek sattığı öne sürülen şüphelilere yönelik 14 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 kuru sıkı tabanca, 48 fişek, 6,80 gram sentetik uyuşturucu, 2,14 gram eroin ile yeşil reçeteye tabi 99 ilaç ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arkadaşının kapısına, "Mahrem görüntülerin elimde" yazılı not bırakıp 350 bin lira para istedi
Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu Ali Babacan'ın partisinin gecikme nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 23:55:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]