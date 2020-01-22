Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişiyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerden 6'sının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 21 gram metamfetamin, 52 gram eroin, 193 gram esrar, 151 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 37 fişek, 1 otomatik av tüfeği ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzeme ele geçirildi.