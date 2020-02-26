Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı - Son Dakika

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, uyuşturucu temin etme, bulundurma ve kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlemiş, operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 5,80 gram eroin, 6,24 gram metamfetamin ve 35,9 gram esrar ele geçirilmişti.