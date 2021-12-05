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Osmaniye'deki yeğen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Osmaniye'deki yeğen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

05.12.2021 12:17

Osmaniye'deki yeğen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Emekli polis memuru Süleyman C.'nin yeğeni İlyas Kütük'e tabancayla ateş etme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen cinayetin görüntüleri ortaya çıkarken...

Osmaniye'deki yeğen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Emekli polis memuru Süleyman C.'nin yeğeni İlyas Kütük'e tabancayla ateş etme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen cinayetin görüntüleri ortaya çıkarken emekli polis memuru Süleyman C.'nin yeğeni İlyas Kütük'e tabancayla ateş etme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 2 Aralık günü Düziçi ilçesi Karkın Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru Süleyman C. ile yeğeni İlyas Kütük arasında arazi anlaşması yüzünden husumet bulunuyordu. Süleyman C. eşi Esme C. ile birlikte İlyas Kütük'ün evine gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine amca Süleyman C. yanında bulundurduğu tabanca ile yeğeni İlyas Kütük'e defalarca ateş etti. İlyas Kütük kanlar içerisinde yere yığılırken silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken ağır yaralı olduğu belirlenen Kütük, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İlyas Kütük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Süleyman C. ise suç aleti tabanca ile birlikte olay yerinde polislere teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet anı kamerada

Öte yandan korkunç cinayetin gerçekleştiği anlar İlyas Kütük'ün evinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İlyas Kütük evinin önünde oturduğu sırada cinayet zanlısı Süleyman C. ile eşi Esme C. eve geliyor. Süleyman C. ile İlyas Kütük'ün arasında ağız tartışması yaşanıyor. Bu sırada Süleyman C.'nin eşi Esme C.'nin tartışmayı engellemeye çalıştığı görülüyor. İkili arasında yaşanan kısa süreli tartışma sonrasında Süleyman C. yanında bulundurduğu tabancayı İlyas Kütük'e doğrultarak ateş ediyor. Vücuduna isabet eden kurşunla İlyas Kütük yere yığılıyor. Eşi Esme C. tarafından engellenmeye çalışılan Süleyman C., yerde kanlar içerisinde yatan İlyas Kütük'e ateş etmeye devam ediyor.

Osmaniye'deki yeğen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Osmaniye'deki yeğen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Osmaniye'deki yeğen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Osmaniye'deki yeğen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Polis Memuru, Osmaniye, Emekli, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'deki yeğen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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