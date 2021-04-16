Osmaniye'den 4 güreşçi, milli takım kadrosuna seçildi

OSMANİYE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından 4 güreşçi, milli takım kadrosuna seçildi.

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