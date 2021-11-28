Osmaniye'den Adıyaman'a dilenmeye gelen şahıslar yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'den Adıyaman'a, gelerek dilenen 3 kadın şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Osmaniye'den Adıyaman'a gelen 3 kadın şahıs, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağında dilenmeye başladı. Durumu fark eden polis ekipleri şahısları yakalayarak ekip aracına bindirdi. 3 Kadın şahıs daha sonra olay yerine çağrılan zabıta ekiplerine teslim edildi. Daha sonra zabıta aracına bindirilen kadın şahıslar, haklarında işlem yapılmak üzere zabıta karakoluna götürüldü. Kadın şahısların Osmaniye'den Adıyaman'a dilenmek için geldiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN