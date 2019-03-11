Son Dakika Haberleri: Osmaniye'den Çalınan Otomobil Gölbaşı İlçesinde Bulundu

Osmaniye'den Çalınan Otomobil Gölbaşı İlçesinde Bulundu

1 saat önce

Osmaniye'de çalınan otomobil Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Osmaniye'den Çalınan Otomobil Gölbaşı İlçesinde Bulundu, System.String[]
Osmaniye'de çalınan otomobil Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Osmaniye'de önceki gün çalınan ve sahibi tarafından polise bildirilen 80 GM 565 plakalı çalıntı otomobil Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulundu. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine girişte plaka tanıma sistemine (PTS) düştü.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında çalıntı otomobil Yeni Mahalle Yeni Cami önünde terk edilmiş olarak bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:06 Kaynak: İHA

Adıyaman, Osmaniye, 3. Sayfa
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