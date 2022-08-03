İş kazasında yaralanmıştı; 4,5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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İş kazasında yaralanmıştı; 4,5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

03.08.2022 11:08
İş kazasında yaralanmıştı; 4,5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

OSMANİYE'den çalışmak için gittiği Konya'da 4,5 yıl önce bir inşaatta asansör montajı yaparken yaralanan Ahmet Arık (28), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

OSMANİYE'den çalışmak için gittiği Konya'da 4,5 yıl önce bir inşaatta asansör montajı yaparken yaralanan Ahmet Arık (28), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde oturan Ahmet Arık, çalışmak için gittiği Konya'da bir asansör firmasında işe girdi. Arık, 26 Ocak 2018'de inşaatta asansör montajı yaparken, duvar ile asansör kabini arasında sıkışıp, ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla şantiyeye gelen sağlık ekibi, Arık'ı ambulansla Konya Profesör Doktor Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yoğun bakım servisinde 4,5 yıldır tedavisi süren Arık, dün hayatını kaybetti. Bekar olduğu öğrenilen Arık'ın cenazesi Cevdetiye beldeside toprağa verilecek.


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Kaynak: DHA

Osmaniye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş kazasında yaralanmıştı; 4,5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş kazasında yaralanmıştı; 4,5 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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