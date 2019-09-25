Son Dakika Haberleri: Osmaniye'den diyarbakır'daki ailelere destek
Son Dakika Güncel Haber

Osmaniye'den diyarbakır'daki ailelere destek

1 saat önce

OSMANİYE'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakır'da HDP önünde 23 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.

Osmaniye'den diyarbakır'daki ailelere destek, System.String[]
OSMANİYE'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakır'da HDP önünde 23 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.
HDP'nin Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül'de çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı oturma eylemine, Osmaniye'deki STK'ların kadın temsilcilerinden de destek verildi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Memur- Sen İl Kadınlar Kolu Başkanı Havva Polat, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eşzamanlı olarak toplandıklarını söyledi. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını ifade eden Polat, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır" dedi.


Diyarbakır, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP önünde evlat nöbeti tutan anneden İmamoğlu'na tepki: Yazıklar olsun
Son dakika: 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturması: 41 kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı İran'lı sahte polisler, saunanın içinde böyle yakalandı Ünlü anketçi Adil Gür'den ilginç iddia: Üçüncü bir ittifak çıkabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 15:25:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'den diyarbakır'daki ailelere destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]