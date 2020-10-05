Osmaniye'den Eylül'de 22 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

Osmaniye'den Eylül'de 22 milyon dolarlık ihracat

Osmaniye'den Eylül ayında 22 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Osmaniye'den Eylül'de 22 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

Osmaniye'den Eylül ayında 22 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Osmaniye'nin, 2020 yılının Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 aylık dönemde 145 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği, bu dönemde kentin ihracatının, geçen yıla göre yüzde 40 azalış gösterdiği belirtildi.

2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde 90 ülkeye irili ufaklı ihracat gerçekleştiren Osmaniye'nin bu dönemde en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke ise 30 milyon dolar ile Fas oldu. Bu ülkeyi, 29 milyon dolar ile Yemen, 15 milyon dolar ile Mısır, 11 milyon dolar ile İsrail ve 10 milyon dolar ile KKTC izledi. Bu dönemde yapılan ihracatın, yüzde 72'sini çelik ihracatı oluştururken, yüzde 10'unu tekstil ve hammaddeleri ihracatı ve yüzde 18'ini diğer sektör ihracatları oluşturdu.

2019 yılında yüzde 11 artışla 307 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Osmaniye, son yıllarda özellikle OSB'de demir-çelik yatırımlarının artması ile birlikte ihracatta önemli artış gösterdi. TİM verilerine göre, 2001-2015 arasında yıllık ortalama ihracatı en hızlı artan iller sıralamasında yüzde 63 ile ikinci sırada yer alarak önemli bir başarı gösterdi.

Osmaniye, Eylül ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 38. sırada yer aldı. - OSMANİYE

Osmaniye'den Eylül'de 22 milyon dolarlık ihracat

Osmaniye, İhracat, Eylül, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Osmaniye'den Eylül'de 22 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi

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