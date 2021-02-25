Osmaniye'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine bir tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Osmaniye Şubesi tarafından "Yolun İyilik Olsun" kampanyası kapsamında toplanan yardımları taşıyan tır, Suriye'ye uğurladı.

İl Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Ali Rıza Tahiroğlu, uğurlama töreninde, gıda ve kışlık giysiden oluşan yardımların, vakıf ile Şehit Hüseyin Cengiz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve hayırseverlerin organizesiyle toplandığını söyledi.

Her zaman mazlumun ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"Allah bütün Osmaniyeli kardeşlerimizden razı olsun. Bu soğuk ve yağışlı kış mevsiminde sınır ötesinde aç ve açıkta olan kardeşlerimizi görmezlikten gelip sessiz kalamayız. Bu nedenle hamiyetperver halkımızın yardımlarını İdlib ve Azez'deki kardeşlerimize dualarımızla gönderiyoruz. Rabb'im kabul eylesin. Bu yardım tırına destek veren kardeşlerime şükranlarımı arz ederim."

???????Yardım tırı, konuşma sonrasında edilen duanın ardından Suriye'ye gönderildi.