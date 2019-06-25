Son Dakika Haberleri: OSMANİYE DERE YATAKLARINDAKİ TEHLİKELİ SERİNLİĞE, POLİSTEN UYARI!
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OSMANİYE DERE YATAKLARINDAKİ TEHLİKELİ SERİNLİĞE, POLİSTEN UYARI!

56 dakika önce

OSMANİYE'de, dere yataklarına ve sulama kanallarına serinlemek için girenler, polis tarafından uyarıldı.

OSMANİYE'de, dere yataklarına ve sulama kanallarına serinlemek için girenler, polis tarafından uyarıldı. Hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceyi bulduğu kentte vatandaşlar, serinleyebilmek için boğulma tehlikesine aldırmadan Karaçay Deresine akın etti. Üzücü olayların önüne geçilmesine yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri de, tehlikelere aldırmayıp Karaçay Dereye yatağına giren genç ve çocukları uyardı. Ekipler, Boğulmalara karşı alınacak tedbirler başlıklı broşürlerden dağıtıp, sözlü olarak ta ikazlarda da bulundular. Sudan çıkmaları sağlanan vatandaşlar, emniyette olunması için tedbirli olunması, nehir yatağına ve çevresine yaklaşmanın tehlikeli olduğu, baraj gölü, nehir yatağı ve çevresinde suya girmenin ve yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğu vurgulandı. Boğulma olaylarında daha çok genç nüfusun etkilendiğinin belirtildiği bilgilendirmede, Ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin bu şekilde kaybı hepimizi derinden üzmektedir. İnsanlarımızın ve özellikle gençlerimizin hayatını korumak her şeyden önce insani bir ödev ve sorumluluktur. Boğulma hadisesi yaşayan insanların çoğunluğu yüzme biliyor olmasına karşın boğulmaktadır. Pek çoğu yüzme bilen insanlar, dibini görmediği suya girerek hem kendi hayatını kaybediyor hem de geride kalanlara unutulmaz acı ve kederler yaşatıyor. Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzülmemelidir şeklinde uyardı.
OSMANİYE DERE YATAKLARINDAKİ TEHLİKELİ SERİNLİĞE, POLİSTEN UYARI!
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:19 Kaynak: DHA
Karaçay, Polis, Güncel
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