Osmaniye Devlet Hastanesi'nde "Manevi Danışmanlık ve Rehberlik" birimi açıldı - Son Dakika

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde "Manevi Danışmanlık ve Rehberlik" biriminin açıldığı duyuruldu.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Orhan Erol, yazılı açıklamasında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında hastane bünyesinde manevi danışmanlık ve rehberlik birimi kurulduğunu belirtti.

Birimin hasta ve yakınlarına manevi motivasyon desteği sağlayacağını kaydeden Erol, "Bu birimde hasta, hasta yakını ve personele kendi talepleri çerçevesinde içinde bulundukları özel şartlarda göz önünde bulundurularak moral, motivasyon ve dini ve manevi konularda danışmanlık, rehberlik hizmeti sunulmaktadır." ifadelerini kullandı.