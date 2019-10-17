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Osmaniye Devlet Hastanesinde tatbikat

2 saat önce

Osmaniye Devlet Hastanesinde doğal afet tatbikatı yapıldı.

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Osmaniye Devlet Hastanesinde doğal afet tatbikatı yapıldı.


Tatbikat öncesi hastane salonunda personele yönelik "Afet ve Acil Durum" konulu seminer düzenlendi.


Daha sonra senaryo gereği hastanede deprem alarmı verilerek, olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Hastane Başhekimi Tamer Gülsur'nun talimatıyla sağlık görevlileri, yaralıları sedyelerle hastane bahçesinde kurulan ilk yardım çadırına taşıdı.


Bu arada, hastane çatısında bulunan afetzede, güvenlik tedbirlerinin ardından sedyeye alınarak ip yardımıyla aşağı indirildi.


İlk yardım çadırında ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi.


Hastane çalışanları daha sonra itfaiye ekipleri gözetiminde yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi.


Osmaniye Devlet Hastanesinde Başhekimi Tamer Gülsur, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede periyodik olarak doğal afet tatbikatı düzenlendiğini belirtti.


Doğal afet meydana geldiğinde çalışanların anında müdahale kabiliyetini geliştirmek için tatbikatın önemli olduğunu ifade eden Gülsur, "Afetlere her an hazır olmamız gerekiyor. Hızlı hareket etmeyi bu tür tatbikatlarla sağlamaya çalışıyoruz. Tatbikatta bizlere destek veren AFAD ve itfaiye ekiplerine teşekkür ediyoruz. Başarılı bir tatbikat oldu." diye konuştu.

Osmaniye, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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