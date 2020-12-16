Osmaniye Devlet Hastanesine 20 solunum cihazı teslim edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 20 solunum cihazı, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne teslim edildi.

İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, solunum cihazlarının Türk mühendisler tarafından üretildiğini hatırlattı.

Destek olanlara teşekkür eden Öznavruz, "Salgının başladığı günden bu yana tüm sağlık tesislerimizde her türlü ekipman desteği sağlanması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bakanlığımızca gönderilen solunum cihazlarının hızlı bir şekilde yoğun bakımlara kurulumu yapılarak hastalarımızın tedavisinde kullanılmaya başlanacaktır." ifadelerini kullandı.