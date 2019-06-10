OSMANİYE Doğasever, susuz kalan kaplumbağayla suyunu paylaştı

Doğasever, susuz kalan kaplumbağayla suyunu paylaştı
OSMANİYELİ doğasever Dilfiruz Serap Gökçek
, susuzluktan bitkin düşen kaplumbağanın imdadına yetişerek kendi suyunu kaplumbağaya içirdi. Osmaniye
Dağcılık Kulübü (ODAK) tarafından, çevre haftası etkinlikleri kapsamında, Kahramanmaraş
'ın Andırın
İlçesine bağlı Boynuyoğunlu Köyünde bulunan 'Değirmendere
Şelalesi'ne doğa yürüyüşü faaliyeti gerçekleştirildi. Bu sırada, katılımcılardan Dilfiruz Serap Gökçek, bunaltıcı sıcaklarda bitkin düşen bir kaplumbağaya rastladı. Yanındaki çantasından çıkarttığı pet şişedeki suyu kaplumbağa içirip kendine gelmesini sağladı. Yaklaşık iki pet şişe su içen kaplumbağa, yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı. Diğer doğaseverler tarafından cep telefonları ile kaydedilen bu merhametli görüntüleri izleyenler ise oldukça duygulanıp, takdire şayan davranışından dolayı Dilfiruz Serap Gökçek'e teşekkür ettiler.