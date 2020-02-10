Osmaniye doğaseverlerden karla buluşma yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye doğaseverlerden karla buluşma yürüyüşü - Son Dakika

Osmaniye doğaseverlerden karla buluşma yürüyüşü

6 saat önce

Doğaseverlerden karla buluşma yürüyüşüOsmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (ODAK) tarafından, Zorkun Yaylası'nda geleneksel "Karla buluşma yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Doğaseverlerden karla buluşma yürüyüşü

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (ODAK) tarafından, Zorkun Yaylası'nda geleneksel "Karla buluşma yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Elazığ depremi ve Van'daki çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin anısına gerçekleştirilen faaliyete 40 kişi katıldı. Kulüp binasında bir araya gelen gurup, araçlarla Amanos Dağı eteklerinde bulunan Olukbaşı Yaylası'na gitti. Burada hazırlıklarını tamamlayan ODAK üyeleri, karla kaplı doğa güzellikleri arasında yaklaşık 13 kilometrelik yürüyüşün ardından Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi mevkisine ulaştı.

Burada Türk Bayrağı açan gurup, Elazığ depremi ve Van'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okudu.

Yürüyüş etkinliğine annesi Özlem Ceren ile katılan down sendromlu 14 yaşındaki Oğulcan Ceren, parkuru başarıyla tamamladı. Azmi ve başarısıyla örnek olan, tüm faaliyetlere katılan Oğulcan Ceren, doğaya çıkmasını istediği insanlara seslenerek, "Hadi bakalım yürüyün" dedi.

Anne Özlem Ceren ise mümkün olduğu kadar bütün faaliyetlere katılmaya çalıştıklarını belirterek, "Oğulcan bu etkinliklerde çok mutlu oluyor ve çok seviyor. Özellikle zirve yaptığını düşündüğü zaman ve şuan onun için burası bir zirve. Birlikte bu yürüyüşlerden büyük keyif alıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Ömer Yağmur ise "Çok güzel ve harika bir gün. Yollar kapalı araçlar çıkamıyor ama ODAK'a engel yok, bugün yine çıktı zirveye. Osmaniye'yi seyrediyoruz. katılan tüm arkadaşlara, ve organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Oğulcan'ın performansı süper, onunla birlikte yürüdük bugün" diye konuştu.

ODAK Yöneticisi Yücel Erdoğan ise deprem ve çığ felaketinde hayatını kaybedenler anısına gerçekleştirilen Zorkun Yaylasına zirve tırmanışının başarıyla tamamlandığını belirterek, bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Osmaniye doğaseverlerden karla buluşma yürüyüşü

Osmaniye, Elazığ, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:51 Kaynak: DHA
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