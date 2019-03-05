Son Dakika Haberleri: Osmaniye Dünya Kadınlar Gününe Özel, Doğa Yürüyüşü Etkinliği

Osmaniye Dünya Kadınlar Gününe Özel, Doğa Yürüyüşü Etkinliği

1 saat önce

Dünya kadınlar gününe özel, doğa yürüyüşü etkinliğiOsmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Sisne S Yaylasına, dünya kadınlar gününe özel, doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Dünya kadınlar gününe özel, doğa yürüyüşü etkinliği

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Sisne S Yaylasına, dünya kadınlar gününe özel, doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Dernek binasında buluşan doğaseverler, buradan araçlarla Andırın ilçesine bağlı Akgümüş köyüne ulaştı. Yaklaşık 10 kilometrelik parkur boyunca doğa yürüyüşü yapan doğaseverler, kar yağışı altında zorlu yürüyüşün ardından Sisne S Yaylası'na ulaştı. Göksun ve Gaziantep'ten de doğaseverin eşlik ettiği etkinliğe 64 kişi katıldı.

ODAK Başkanı Muhammet Doğan, burada yaptığı açıklamada, yürüyüşün başarılı şekilde tamamlandığını belirterek, Bugünkü yürüyüşümüzün sosyal mesajı kadına yönelik şiddete karşı çıkmaktır. Kadına yönelik şiddet insanlık onuruna aykırıdır diyoruz. Osmaniye Dağcılık Kulübü bu tür faaliyetlerle, sosyal etkinliklere katkı vermektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bu gezimizi yapmış bulunuyoruz dedi.

Etkinliğe katılanlar, yürüyüş parkuru sonunda Türk Bayrağı ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun pankartı açıp, toplu hatıra fotoğrafı çekilerek faaliyeti sonlandırdılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:37 Kaynak: DHA

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