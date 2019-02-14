Osmaniye Engelliler Platformundan, Mardinli Öğrencilere Yardım

Osmaniye Engelliler Platformundan, Mardinli öğrencilere yardımOsmaniye Engelliler Platformu tarafından başlatılan 'Hayallerine destek ol' projesi kapsamında toplanan kırtasiye malzemeleri ve kıyafetler, Mardin'in Mazıdağı İlçesindeki Sakızlı İlkokuluna gönderildi.

Osmaniye Engelliler Platformundan, Mardinli öğrencilere yardım



Osmaniye Engelliler Platformu tarafından başlatılan 'Hayallerine destek ol' projesi kapsamında toplanan kırtasiye malzemeleri ve kıyafetler, Mardin'in Mazıdağı İlçesindeki Sakızlı İlkokuluna gönderildi.



Platform Başkanı Haydar Aktürk, dördüncü sınıfta okuyan 24 öğrenci için mont ve ayakkabı temin edildiğini bunların isimlerine göre gönderileceğini, çok sayıdaki kırtasiye malzemesinin ise yine aynı okulda eğitim öğretim gören öğrencilere dağıtılacağını, yardımların ise ilerleyen günlerde de devam edeceğini söyledi.



Parklı bir projeye imza atmak için bu kampanyayı başlattıklarını belirten Platform Başkanı Hayda Aktürk, Bilindiği üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde temel ihtiyacı olan okurlarımız var. Bir şekilde bize ulaşan Mardin'in Mazıdağı İlçesi Sakızlı İlkokulundaki öğrenciler için bir yardım kampanyası başlattık. Buradaki amacımız çocuklarımıza kırtasiye malzemesi ve giyecek yardımı yapmaktı. Bu kampanyamıza dönem dönem destek olan arkadaşlarımız oldu. Kırtasiye malzemelerimizi Engelliler Platformuna bağlı dernek başkanlarımızın katkılarıyla temin ettik. Giysiler konusunda işadamı Ruhi Örtlek yardımda bulundu. Yine filo ayakkabıcılık tarafından, Osmaniyeli hemşerimiz Hüseyin İşçi yardımcı oldu ve ayakkabılarımızı oradan aldık. Osmaniye Engelliler Platformu olarak bu malzemeleri bugün paketler halinde Mardin Mazıdağı'ndaki Sakızlı İlkokuluna göndereceğiz. dedi.



Engellilerin yeri geldiği zaman başka toplumlara, ihtiyacı olan insanlara da yardım edebileceğini göstermek için bu organizasyona imza attıklarını belirten Aktürk, Toplumun yaptığı bütün sosyal çalışmaları engellilerde yapabilir. Bu anlamda Osmaniye Engelliler Platformuna destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. diye konuştu.



Kolilere konulan ayakkabı, mont ve kırtasiye malzemeleri, kargo ile Mardin'in Mazıdağı İlçesindeki Sakızlı İlkokuluna gönderildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

CHP, 8 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

PTT, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı

Adliyede Öfkelenen Kadın, Bebeğini Polislerin Üzerine Attı

Kaşıkçı Cinayetinde Kan Donduran Rapor! 32 Porsiyon Pişmemiş Et Sipariş Edilmiş