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Osmaniye eşlerine not bırakarak kaçan kardeşler pişmanız, kandırıldık

1 saat önce

Eşlerine not bırakarak kaçan kardeşler Pişmanız, kandırıldıkKütahya'da eşlerine not bırakarak evden kaçtığı ileri sürülen ve son günlerin popüler internet oyunu PUBG oynarken tanıştığı H.Y.'nin (23) Osmaniye'deki evinde bulunan Ayşe Daşgın (22) ile kardeşi Reyhan Keçiş (18) ailelerine kavuştu.

Eşlerine not bırakarak kaçan kardeşler Pişmanız, kandırıldık

Kütahya'da eşlerine not bırakarak evden kaçtığı ileri sürülen ve son günlerin popüler internet oyunu PUBG oynarken tanıştığı H.Y.'nin (23) Osmaniye'deki evinde bulunan Ayşe Daşgın (22) ile kardeşi Reyhan Keçiş (18) ailelerine kavuştu. Pişman olduklarını belirten kardeşler, Kandırıldık, ailemize tekrar kavuştuğumuz için çok mutluyuz dedi.

Kütahya'da 8 Eylül'de not bırakarak evlerinden ayrılan 4 yıllık evli Ayşen Daşgın ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş'in bulunması için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Kız kardeşler, 11 Eylül'de polise gelen bir ihbar üzerine son günlerin popüler oyunu PUBG oynarken tanıştığı Osmaniyeli H.Y.'nin annesinin evinde bulundu. Reyhan Keçiş, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından tedbir amaçlı Sevgi Evlerine teslim edilirken, Ayşen Daşgın ise, Çarşı Polis Merkezi'ndeki ifadesinin arından bir otele yerleştirildi. Kızlarının bulunduğu öğrenen aileleri de Kütahya'dan yola çıkarak Osmaniye'ye geldi. Anne Hamiyet Kaba (41) ilk önce oteldeki kızı Ayşe Daşgın ile buluştu ardından da Reyhan Keçiş ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde görüştü. Yapılan işlemlerin ardından Keçiş de akşam saatlerinde ailesine teslim edildi.

H.Y. ile PUBG oynarken tanıştığını belirten Reyhan Keçiş, Kandırıldım ve çok pişmanım. Tekrar aileme dönüyorum dedi. Kardeşinin sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin yanına giderken yalnız bırakmamak için beraber geldiğini belirten Ayşen Daşgın ise, Pişmanız ve ailemize tekrar kavuştuk çok mutluyuz diye konuştu. Kızlarıyla hasret gideren anne Hamiyet Kaba ise, Çok şükür yavrularıma yeniden kavuştum ve çok iyiler. Allah herkesten razı olsun dedi. Kız kardeşler, yakınlarının aracıyla Kütahya'daki evlerine döndü.

Osmaniye eşlerine not bırakarak kaçan kardeşler pişmanız, kandırıldık

Osmaniye, Kütahya, Polis, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:12 Kaynak: DHA
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