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Osmaniye eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, osmaniye'de bulundu

1 saat önce

Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu (2)AİLESİNİ İSTEMEDİKütahya'da, eşlerine not bırakarak kaçan kız kardeşlerden yaşı 18'den küçük olan Reyhan K., son günlerin moda oyunu PUBG'u oynarken tanıştığı Osmaniyeli H.Y.

Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu (2)

AİLESİNİ İSTEMEDİ

Kütahya'da, eşlerine not bırakarak kaçan kız kardeşlerden yaşı 18'den küçük olan Reyhan K., son günlerin moda oyunu PUBG'u oynarken tanıştığı Osmaniyeli H.Y. ile kendi isteğiyle kaçtığını, ablasının da kendisi kaçarken beraberinde geldiğini söylediği öğrenildi. Keçiş, ailesine teslim edilmek istemediğini söylemesi üzerine ifadesinin ardından tedbir amaçlı Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Keçiş'in kaçtığı H.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Abla Ayşe D.'nin ise ifadesi ise sürüyor.

Osmaniye eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, osmaniye'de bulundu

Osmaniye, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:01 Kaynak: DHA
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