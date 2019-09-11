Osmaniye eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, osmaniye'de bulundu
1 saat önce
Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu (2)AİLESİNİ İSTEMEDİKütahya'da, eşlerine not bırakarak kaçan kız kardeşlerden yaşı 18'den küçük olan Reyhan K., son günlerin moda oyunu PUBG'u oynarken tanıştığı Osmaniyeli H.Y.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:01 Kaynak: DHA
Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu (2)
AİLESİNİ İSTEMEDİ
Kütahya'da, eşlerine not bırakarak kaçan kız kardeşlerden yaşı 18'den küçük olan Reyhan K., son günlerin moda oyunu PUBG'u oynarken tanıştığı Osmaniyeli H.Y. ile kendi isteğiyle kaçtığını, ablasının da kendisi kaçarken beraberinde geldiğini söylediği öğrenildi. Keçiş, ailesine teslim edilmek istemediğini söylemesi üzerine ifadesinin ardından tedbir amaçlı Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Keçiş'in kaçtığı H.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Abla Ayşe D.'nin ise ifadesi ise sürüyor.
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