Osmaniye eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, osmaniye'de bulundu

Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu (6)

AİLESİYLE BULUŞTU

İfadesinin ardından serbest bırakılan Ayşe Daşgın, Osmaniye'ye gelen ailesiyle buluştu. Kentte bir otelde kalan ailenin, çocuk yuvasında kalan Reyhan Keçiş'i ise sabah alacakları öğrenildi.