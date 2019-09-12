Son Dakika Haberleri: Osmaniye eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, osmaniye'de bulundu
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Osmaniye eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, osmaniye'de bulundu

1 saat önce

Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu (6)AİLESİYLE BULUŞTUİfadesinin ardından serbest bırakılan Ayşe Daşgın, Osmaniye'ye gelen ailesiyle buluştu.

Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu (6)

AİLESİYLE BULUŞTU

İfadesinin ardından serbest bırakılan Ayşe Daşgın, Osmaniye'ye gelen ailesiyle buluştu. Kentte bir otelde kalan ailenin, çocuk yuvasında kalan Reyhan Keçiş'i ise sabah alacakları öğrenildi.

Osmaniye eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, osmaniye'de bulundu

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:25 Kaynak: DHA
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