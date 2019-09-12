Osmaniye eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, osmaniye'de bulundu
1 saat önce
Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu (6)AİLESİYLE BULUŞTUİfadesinin ardından serbest bırakılan Ayşe Daşgın, Osmaniye'ye gelen ailesiyle buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:25 Kaynak: DHA
Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu (6)
AİLESİYLE BULUŞTU
İfadesinin ardından serbest bırakılan Ayşe Daşgın, Osmaniye'ye gelen ailesiyle buluştu. Kentte bir otelde kalan ailenin, çocuk yuvasında kalan Reyhan Keçiş'i ise sabah alacakları öğrenildi.
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