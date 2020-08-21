OSMANİYE Evin avlusunda yakalanan oklu kirpi, doğaya bırakıldı - Son Dakika

Evin avlusunda yakalanan oklu kirpi, doğaya bırakıldı

OSMANİYE'de bir evin avlusuna giren oklu kirpi, av koruma görevlilerince yakalanıp, sağlık kontrolünün ardından yeniden doğaya salındı.

Merkez Fakıuşağı Mahallesi'nde bir evin avlusuna giren oklu kirpi, ev sahibi tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne telefonla bildirildi. Adrese giden Av Koruma ve Kontrol ekipleri oklu kirpiyi yakalayarak Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Burada veteriner hekim tarafından kontrol edilen ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen yaban hayvanı, dağlık alanda, doğal yaşam ortamına bırakıldı.