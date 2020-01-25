Osmaniye-festival için hazırlanan 2 ton sucuk, depremzedelere gönderilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye-festival için hazırlanan 2 ton sucuk, depremzedelere gönderilecek - Son Dakika

Osmaniye-festival için hazırlanan 2 ton sucuk, depremzedelere gönderilecek

6 saat önce

Festival için hazırlanan 2 ton sucuk, depremzedelere gönderilecekOSMANİYE'de pazar günü yapılması planlanan, ancak Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edilen 6'ncı Sucuk Ekmek Festivali için hazırlanan 2 ton sucuk, depremzedelere gönderilecek.

Festival için hazırlanan 2 ton sucuk, depremzedelere gönderilecek

OSMANİYE'de pazar günü yapılması planlanan, ancak Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edilen 6'ncı Sucuk Ekmek Festivali için hazırlanan 2 ton sucuk, depremzedelere gönderilecek.

Kadirli Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı organize edilen Sucuk Ekmek Festivali için 15 bin kişilik 2 ton sucuk hazırlandı. Ancak festival, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle iptal edildi. Belediye Başkanı Ömer Tarhan, festival için hazırlanan sucuğun depremzedelere gönderileceğini söyledi. Başkan Tarhan, Deprem dolayısıyla bu yıl düzenleyeceğimiz 6'ncı Sucuk Ekmek Festivali ve Karne Şenliği'ni iptal ediyoruz. Hazırlanan Sucukları Elazığ'daki depremzedelere göndereceğiz. Vatandaşlarımızın yaralarına bir nebze merhem olmaya çalışacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum dedi.

Belediyeden festival kapsamındaki konser, tiyatro ve gösterilerin tamamının iptal edildiği açıklandı.

Osmaniye-festival için hazırlanan 2 ton sucuk, depremzedelere gönderilecek

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:37 Kaynak: DHA
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